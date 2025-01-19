قطاع التوجيه بكسلا يحتفل بذكرى الاستقلال وانتصارات القوات المسلحة

احتفل قطاع التوجيه والثقافة والإعلام بوزارة التربية والتوجيه في ولاية كسلا بذكرى الاستقلال الـ69، متزامنًا مع انتصارات القوات المسلحة في معركة الكرامة، خاصة استعادة مدينة ود مدني من المليشيا المتمردة.

وأشاد نائب والي كسلا، الأستاذ عمر عثمان آدم، في كلمته خلال الاحتفال الذي أقيم بمنتزه وسط المدينة بحضور عدد من القيادات، بالشعب السوداني بمناسبة ذكرى الاستقلال وبالإنجازات التي حققتها القوات المسلحة. وأوضح أن الاحتفال بذكرى الاستقلال يكتسب أهمية خاصة لما يتزامن معه من تضحيات دماء الشهداء من القوات المسلحة والقوات المساندة. كما أشار إلى دور ولاية كسلا في استضافة المواطنين المتأثرين من مناطق الحرب.

وأضاف أن الحرب التي مر بها السودان تدعونا إلى مراجعة علاقتنا بالله وتعزيز الروح الوطنية، مؤكدًا ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة لحماية الوطن. وأكد أهمية تحقيق معاني الاستقلال من خلال تعزيز قيم الوطنية والابتعاد عن الجهوية والقبلية، والعمل من أجل وطن موحد.

من جانبه، هنأ وزير التربية والتوجيه المكلف، ماهر حسين، الشعب السوداني بذكرى الاستقلال وبالانتصارات المتوالية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أهمية هاتين المناسبتين.

وأعربت الأستاذة أميرة حسين عن اهتمام القطاع بتنظيم هذا الاحتفال بالتنسيق مع عدد من الجهات، وأثنت على الفقرات المتنوعة التي تم تقديمها خلال الاحتفالية.

سونا