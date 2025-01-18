الاعيسر: غداً سيأتونكم بفكرة لفتنة جديدة، فلا تتركوا مسامعكم نهبا للفتن والمفتنين وصناع المؤامرات

كتب وزير الثقافة والإعلام السوداني “خالد الأعيسر”:

غداً سيأتونكم بفكرة لفتنة جديدة، فلا تتركوا مسامعكم نهبا للفتن والمفتنين وصناع المؤامرات ومن ينشرون السباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من المهم أن تكونوا حذرين، منتبهين للشراك، وألا تنجروا وراء الغرف الإلكترونية المأجورة والأسماء المستعارة في الوسائط التي تهدف إلى إثارة الفوضى. تمسكوا بالوعي، وحاربوا خطاب الكراهية، وركزوا على الحقائق من مصادرها، وتصرفوا بحكمة ومسؤولية.

الفتن هدفها إفساد انتصاراتكم وتقدم قواتكم المسلحة لدحر من تبقى من المتمردين المجرمين. الوعي والتمسك بالقيم يهزمان مشروع الفتن الذي تموله دول عدوة لكم ولجيشكم ووطنكم.

كونوا أكثر انتباها ولا تلتفتوا للسباب ومن يسبون.

رصد وتحرير – “النيلين”