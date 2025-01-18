رياضية

رابطة الأندية الإفريقية الجديدة تختار المغرب مقراً لها

2025/01/18
دوري ابطال افريقيا1
ابطال افريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السنة الماضية رسمياً عن تأسيس رابطة الأندية الإفريقية.
وضمت رابطة الأندية الإفريقية أفضل 80 نادياً في القارة طبقاً لتصنيف الكاف وفي حال عدم تمثيل أي اتحاد وطني بنادٍ ضمن التصنيف فسيقع اختيار أفضل أنديتها على مستوى النتائج والتتويجات.
وتم انتخاب هيرسي سعيد رئيس نادي يانغ أفريكانز التنزاني رئيساً لرابطة الأندية الإفريقية.
وفي سياق متصل، فاز كل من الأهلي والرجاء والهلال بعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية.

الجزيرة الرياضية

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/18