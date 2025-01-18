رابطة الأندية الإفريقية الجديدة تختار المغرب مقراً لها

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السنة الماضية رسمياً عن تأسيس رابطة الأندية الإفريقية.

وضمت رابطة الأندية الإفريقية أفضل 80 نادياً في القارة طبقاً لتصنيف الكاف وفي حال عدم تمثيل أي اتحاد وطني بنادٍ ضمن التصنيف فسيقع اختيار أفضل أنديتها على مستوى النتائج والتتويجات.

وتم انتخاب هيرسي سعيد رئيس نادي يانغ أفريكانز التنزاني رئيساً لرابطة الأندية الإفريقية.

وفي سياق متصل، فاز كل من الأهلي والرجاء والهلال بعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية.

الجزيرة الرياضية