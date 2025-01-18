جهود متلاحقة لإعادة الحياة بمدني

شرعت حكومة ولاية الجزيرة صباح اليوم في توزيع حصص من الجازولين لتشغيل محطات المياه بمدينة مدني وكما تم تركيب عدد من محطات الطاقة الشمسية في عدد من المحطات عوضاً عن التي تم نهبها بواسطة مليشيا الدعم السريع كما بدأت السلطات المحلية في تنفيذ حملة واسعة لنظافة وتأهيل سوق مدني بعد الدمار والنهب الذي لحق به بواسطة مليشيا الدعم السريع المتمردة وتلاحظ إنتظام حملات لنظافة الأحياء بواسطة المواطنين.

على صعيد آخر تشير متابعات (سونا مدني) للإنتشار الواسع لقوات الشرطة في الأحياء والطرقات بمدني لحفظ الأمن والنظام ونشر الأمن والطمأنينة وسط المواطنين ومحاربة المتفلتين والظواهر السالبة التي خلفتها المليشيا المتمردة.

هذا وقد وجد تشغيل محطات المياه وانتشار الشرطة إرتياحاً واسعا وسط المواطنين مؤكدين دعمهم وتعاونهم مع حكومة الولاية لإعادة الحياة لطبيعتها بمدني في أقرب وقت ممكن .

سونا