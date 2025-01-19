يرافق الهلال السوداني .. مولودية الجزائر ينتزع التأهل الإفريقي من تنزانيا

حفظ مولودية الجزائر ماء وجه المشاركة الجزائرية في دوري أبطال إفريقيا، بالتأهل إلى ربع نهائي المسابقة، السبت، عقب تعادله سلبيا أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبهذا التعادل، رفع مولودية الجزائر رصيده إلى 9 نقاط، في وصافة ترتيب المجموعة الأولى، بفارق نقطة عن يانج أفريكانز، صاحب المركز الثالث.

خسر فريق الهلال السوداني على أرض نظيره مازيمبي الكونغولي بنتيجة (0-4)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخاتمة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن مازيمبي اليوم من تحقيق أول انتصار له في هذا الدور، بينما خسر الهلال للمباراة الثانية على التوالي.

بهذه النتيجة يحتل فريق مازيمبي المركز الرابع (الأخير) في المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، من فوز واحد و3 هزائم وتعادلين.

أما الهلال السوداني فحافظ على صدارة المجموعة ب10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد وخسارتين.

وكان الهلال السوداني حسم تأهله إلى ربع النهائي من الجولة الرابعة.

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