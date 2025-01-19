هل تسبب المقالب الوفاة؟

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مخاطر التعرض للفزع المفاجئ أو الانفعالات الشديدة، مشيرًا إلى أن الغدة الكظرية تُفرز هرمونًا خطيرًا في هذه الحالات يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في ضربات القلب، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأوضح موافي، خلال برنامجه «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن الغدة الكظرية تتكون من قشرة ولُب، وأن لُب الغدة ينشط فقط عند التعرض للفزع أو الانفعال الشديد، حيث يُفرز هرمونًا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب. كما أشار إلى أن هذا الإفراز قد يؤثر على القدرة على اتخاذ قرارات سليمة، مما يبرز أهمية تجنب الضغوط النفسية والانفعالات الزائدة.

وأضاف موافي أن الفزع المفاجئ، أو ما يُعرف بـ”الخضة”، قد تكون له عواقب خطيرة، قائلاً: “لو حد فاجأك تحت السلم في الظلام، ممكن قلبك يقف”. وأوضح أن هذا الهرمون يمكن أن يسبب اضطرابًا حادًا في ضربات القلب وارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى نزيف في أماكن حساسة بالجسم، مؤكدًا ضرورة الحذر من مثل هذه المواقف.

صدى البلد