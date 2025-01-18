رئيس لجنة التحقيق في أحداث كمبو طيبة بولاية الجزيرة يؤدي القسم أمام عقار

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي: ادى القسم امامي، ظهر اليوم، السيد رئيس لجنة التحقيق في أحداث كمبو طيبة بولاية الجزيرة السيد ياسر بشير البخاري مساعد اول النائب العام لجمهورية السودان واعضاء اللجنة، وذلك تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ستباشر اللجنة أعمالها فوراً باستجواب الشهود وسماع أقوالهم وجمع البينات، والوقوف على كل الأسباب والظروف والملابسات التي أدت الى الاحداث، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لانفاذ القانون.

قد وجهت اللجنة برفع تقريرها في مدة اقصاها إسبوع من تاريخ اداء القسم، وأكدوا لي بأن الأجهزة العدلية والنظامية ستعمل على إحقاق الحق، وبسط سيادة القانون.