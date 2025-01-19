مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم العالي والصحة الاتحادية

اتفقت وزارتا التعليم العالي والصحة الاتحادية على عمل مذكرة تفاهم مشتركة بينهما بشأن المراكز البحثية والجامعات في الجانب الطبي.

جاء ذلك في لقاء بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر إقامته المؤقت ببورتسودان بالدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي، بحضور مديري المكاتب التنفيذية بالوزارتين، حيث ناقش اللقاء العديد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين في المجالات الطبية والصحية، وتم استعراض قضايا كليات الأطر الصحية وكليات الطب والتحديات والعقبات التي تواجهم، وسد النقص في المرافق الخدمية الصحية، كما ناقش الاجتماع قضايا أطباء الامتياز، وتدريبهم بالمستشفيات التعليمية، وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.

وأكد الاجتماع على أهمية جامعة العلوم الصحية، التي تم ترفيعها مؤخراً لتكون إضافة حقيقية لمؤسسات التعليم العالي بطابعها التخصصي.

إعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – السودان