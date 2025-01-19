بحث تداعيات استهداف محطة كهرباء الشواك علي الخدمات بولاية كسلا

ناقشت اللجنة العليا للطوارئ بولاية كسلا فى اجتماع طارئ بقاعة مجلس وزراء امانة الحكومة برئاسة امين عام الحكومة الاستاذ علي ابوفاطمة كرار رئيس اللجنة.، تداعيات انقطاع التيار الكهربائي عن الولاية نتيجة لاستهداف المليشيا المتمردة لمحطة كهرباء الشواك التحويلية بولاية القضارف بطائرات مسيرة..

وادانت اللجنة العمل الارهابي الذي قامت به المليشيا المتمردةوالذي يهدف الي تدمير البنيات التحتية ومقدرات البلاد الاقتصادية

. واوضح امين عام الحكومة ان اللجنة تدارست الانعكاسات الانية والمستقبلية فى حالة استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتأثيره علي خدمات المياه والصحة الامر الذي يتطلب توفير معينات بديلة لاستمرار خدمات المياه عبر تشغيل المحطات الرئيسية بواسطة انظمة الطاقة الشمسية البديلة

وأشار الي اللجنة الوزارية التي تم تكوينها لمتابعة الموقف اولا باول.

وكان وزير الصحة ومدير هيئة مياه الشرب ومدير الادارة العامة للشباب والرياضة قدموا تقارير عن الوضع الراهن بمؤسساتهم ومايتطلبه الامر من توفير الاحتياجات المطلوبة فضلا عن دعوة لقطاع الشباب للاستعداد لتقديم اي عمل يساهم في خدمة مجتمع الولاية.