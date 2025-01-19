مواكب للسودانيين بلندن احتفالا بالانتصارات وتضامنا مع الجيش

احتفلت الجالية السودانية بلندن في مواكب السبت بالانتصارات التي تحققت، واكدت المواكب تضامنها ومساندتها للقوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة لها.

وطالب المشاركون في المواكب التي رفعت شعارات: (شعب واحد جيش واحد، كلنا جيش، مشتركة فوق)، بريطانيا وامريكا والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي بوقف تدخل الامارات في سيادة السودان.

وقد عبر ابناء الجالية خلال كلماتهم الاحتفالية بالوقوف صفا واحدا مع الجيش و رددوا شعارات جيش واحد شعب واحد، السودان وطن يسع الجميع، خونة وعملاء دمرو السودان من اجل دراهم معدودة.

سونا