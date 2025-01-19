سياسية

الجالية السودانية بسدني تحتفل بانتصارات القوات المسلحة واسترداد مدينة ود مدني

2025/01/19
358
خريطة السودان علم

نظم عدد من أبناء الجالية السودانية بولاية نيو ساوث ويلز في مدينة سيدني، يوم السبت 18 يناير، احتفالاً بمناسبة انتصار القوات المسلحة والقوات المساندة لها في تحرير مدينة مدني، التي تُعد قلب السودان النابض، وعودتها إلى حضن الوطن.

كما قدم الحضور التعازي لأسر الشهداء من القوات المسلحة والقوات المشتركة والنظامية الأخرى، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية والمستنفرين والمواطنين، مع الدعوات الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى وعودة المفقودين.

وخلال الاحتفالية، عبّر أبناء الجالية عن وقوفهم صفاً واحداً مع الجيش، ورددوا شعارات مثل “جيش واحد شعب واحد” و”مشقّة فوق”. من جهة أخرى، أكدوا أن الأفعال المشينة التي رافقت تحرير بعض قرى الجزيرة لا تعكس سلوك القوات المسلحة، التي هي قوة نظامية وليست مليشيا. كما نددوا بالفظائع والانتهاكات البشعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين العزل في ولاية الجزيرة وولايات دارفور.

وأعرب المحتفلون عن أملهم في تحرير جميع مدن وولايات السودان من دنس مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/19