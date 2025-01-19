الجالية السودانية بسدني تحتفل بانتصارات القوات المسلحة واسترداد مدينة ود مدني

نظم عدد من أبناء الجالية السودانية بولاية نيو ساوث ويلز في مدينة سيدني، يوم السبت 18 يناير، احتفالاً بمناسبة انتصار القوات المسلحة والقوات المساندة لها في تحرير مدينة مدني، التي تُعد قلب السودان النابض، وعودتها إلى حضن الوطن.

كما قدم الحضور التعازي لأسر الشهداء من القوات المسلحة والقوات المشتركة والنظامية الأخرى، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية والمستنفرين والمواطنين، مع الدعوات الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى وعودة المفقودين.

وخلال الاحتفالية، عبّر أبناء الجالية عن وقوفهم صفاً واحداً مع الجيش، ورددوا شعارات مثل “جيش واحد شعب واحد” و”مشقّة فوق”. من جهة أخرى، أكدوا أن الأفعال المشينة التي رافقت تحرير بعض قرى الجزيرة لا تعكس سلوك القوات المسلحة، التي هي قوة نظامية وليست مليشيا. كما نددوا بالفظائع والانتهاكات البشعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين العزل في ولاية الجزيرة وولايات دارفور.

وأعرب المحتفلون عن أملهم في تحرير جميع مدن وولايات السودان من دنس مليشيا الدعم السريع الإرهابية.