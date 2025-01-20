وزير مالية الجزيرة: إستهداف المليشيا للأعيان المدنية إستهداف للمواطن

تفقد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف بولاية الجزيرة، الأضرار التي لحقت بعدد من الإدارات جراء اعتداء مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية على ولاية الجزيرة، وخاصة في مدينة ود مدني. وكان برفقة الوزير الأستاذ بدر الدين حسين، مدير إدارة البترول المكلف، حيث تفقدا مباني إدارة البترول ومحطة الخدمة المجاورة لصينية الطيارة، للوقوف على حجم الدمار والنهب الذي طال المبنى والمحطة.

كما قام الوزير بزيارة المبنى الغربي لرئاسة الوزارة ومفوضية الاستثمار، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في صيانة وتنظيف وإعادة تأهيل جميع المباني والإدارات التي تضررت نتيجة استهداف مليشيا الدعم السريع المتمردة، في هجوم واضح على مقدرات الولاية وأصولها المدنية التي تقدم خدماتها للمواطنين. وفي تصريح له لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أكد الوزير أن استهداف المليشيا للأعيان المدنية في ولاية الجزيرة يظهر بشكل جلي استهدافهم الممنهج للمواطن السوداني.

سونا