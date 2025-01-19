“تمبور” والي وسط دارفور ينتقد عقوبات الخزانة الأمريكية ويشيد بانتصارات القوات المسلحة

انتقد والي وسط دارفور، مصطفى تمبور، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مؤكدًا أنها عقوبات بلا قيمة ولا تأثير. وأوضح تمبور أن البرهان يتمتع بتأييد شعبي واسع داخل السودان وخارجه، مشيرًا إلى الاستقبال الحافل الذي لقيه في زياراته الأخيرة لبعض الدول.

وفي تصريح له لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة السياسية لتحالف الكتلة الديمقراطية في بورتسودان، أشاد تمبور بالإنجازات الكبرى التي حققتها القوات المسلحة السودانية في مواجهة مليشيات الدعم السريع المتمردة، وخص بالذكر استعادة مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، معتبرًا هذا الانتصار بداية لتحرير باقي المناطق المتأثرة بالحرب، بما في ذلك دارفور والخرطوم.

كما دعا والي وسط دارفور الشعب السوداني إلى تعزيز التماسك الوطني وتقديم المزيد من الدعم للقوات المسلحة، مؤكدًا على أهمية القضاء على “العصابات الإجرامية العابرة للحدود”. وأعرب عن ثقته بأن السودان سيستعيد أمنه واستقراره قريبًا ويعود إلى ما كان عليه في السابق.

سونا