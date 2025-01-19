دون ارتداء ملابس ثقيلة.. 5 طرق للشعور بالدفء في الشتاء

يشعر الكثيرون من الأشخاص بالبرد الشديد في الشتاء، لكنهم لا يحبون ارتداء الكثير من الملابس تشعرهم بالتحسس والانزعاج.

في التقرير التالي نستعرض أبرز الطرق الفعالة للحفاظ على الجسم دافيء دون الحاجة لارتداء ملابسة ثقيلة، وفق لما جاء في “هيلث لاين”، “انديا تايم”.

1- يمكنك ارتداء طبقات متعددة

يمكن ارتداء عدة طبقات خفيفه من الملابس بدلا من ارتداء قطعة واحده ثقيلة، واختيار الأقمشة التي تعزل الحرارة وتحتفظ بالدفء مثل الصوف.

2- الحركة البدنية

النشاط البدني هو أحد الطرق الأكثر فاعلية والتي تولد حرارة طبيعية للجسم، مثل التمرين الخفيف مثل المشي أو القيام ب أعمال المنزل.

3- شرب المشروبات الساخنة

المشروبات الساخنة مثل الشاي والحساء يمكن أن يساعد على تدفئة الجسم من الداخل.

4- استخدام الأغطية أو البطانيات

يمكن استخدام البطانيات الصوف والحراري للراحة والدفء أثناء الجلوس أو النوم دون الحاجة لارتداء ملابس ثقيلة.

5- الحفاظ على دفء القدمين واليدين

عليك ارتداء الجوارب وقفازات للحفاظ على دفء الجسم، لأن الأطراف تفقد الحرارة بسرعة.

مصراوي