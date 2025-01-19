مدير الادارة العامة للجوازات المكلف يودّع قوة ولاية الجزيرة ويشيد بدورها الوطني

ودّع اللواء شرطة عبد المحمود العوض، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة المكلف، قوة إدارة جوازات ولاية الجزيرة المتجهة إلى مدينة ود مدني، مشيداً بدورها البارز في حماية مستندات المواطنين وضمان وصولها إلى بورتسودان.

وأعرب اللواء عبد المحمود عن تقديره الكبير للجهود التي بذلتها القوة في الفترة الماضية، مثمناً صبرهم وتفانيهم في أداء الواجب، ودعاهم إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والإصرار. كما أكد على التزام الشرطة بالوقوف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة في معركة الكرامة.

يُذكر أن مركز الجوازات في مدينة ود مدني يُعد من أكبر المراكز في البلاد، حيث قدّم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين بعد اندلاع الحرب في الخرطوم.