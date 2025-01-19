الجوازات والهجرة: خطوات عملية لخدمة المواطنين من قلب الجزيرة

وصلت قوة الإدارة العامة للجوازات والهجرة إلى مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة، حيث باشرت أعمالها فور وصولها. شرعت القوة في تجهيز المكاتب والأجهزة اللازمة تمهيداً لتقديم خدمات استخراج الجوازات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

جاءت هذه الخطوة تحت إشراف اللواء شرطة عبد المحمود العوض، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة المكلف، وبتوجيه مباشر من اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

وكان اللواء عبد المحمود قد وقف على ترتيبات القوة المتجهة إلى ود مدني، مثمناً جهود منسوبي إدارة جوازات ولاية الجزيرة في حفظ وثائق ومستندات المواطنين الذين أكملوا معاملاتهم سابقاً، وتأمين وصولها إلى مدينة بورتسودان وتسليمها لأصحابها.

وأكد أفراد جوازات ولاية الجزيرة جاهزيتهم التامة لاستئناف العمل وفق الخطة الموضوعة من الإدارة، والتي تهدف إلى تمكين مواطني الولاية من إكمال معاملاتهم بسهولة ويسر. كما قامت الإدارة بتوفير كافة الاحتياجات الإدارية والفنية اللازمة لضمان انطلاق العمل بسلاسة.

وفي السياق ذاته، عبّر اللواء عبد المحمود عن شكره وتقديره لرئاسة قوات الشرطة وشرطة ولاية الجزيرة على الجهود المبذولة، مؤكداً التزام الشرطة بالوقوف في صف واحد مع القوات المسلحة في حرب الكرامة.