الجيش الملكي يتصدر والهلال يقابل واحد من أندية “الأهلي – بيراميدز – صن داونز”

حافظ الجيش الملكي المغربي على صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا، بتعادله أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي (1-1)، مساء الأحد، في الجولة الختامية من دور المجموعات.سجل صن داونز هدفه أولا في الدقيقة 12 عن طريق بيتر شالويلي، وأدرك الجيش الملكي التعادل بواسطة أمين زحزوح في الدقيقة 84.

بهذا التعادل، تصدر الجيش الملكي ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، بينما حل صن داونز في المركز الثاني ب9 نقاط، فيما ودع الرجاء (الثالث 8 نقاط) ومينياما (الرابع 3 نقاط) البطولة الأفريقية.

وينتظر الجيش الملكي في قرعة ربع النهائي أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى: مولودية الجزائر والأهلي وبيراميدز المصريين.بينما يلعب صن داونز الوصيف مع أحد المتصدرين: الهلال السوداني وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي والترجي التونسي.

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