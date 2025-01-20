إبراهيم جابر يلتقي الصحفي محمد محمد خير

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، الأحد، بالصحفي الأستاذ محمد محمد خير.

أشاد الفريق إبراهيم جابر بالدور الرائد الذي تضطلع به أجهزة الإعلام الوطنية في دعم القوات المسلحة، التي تخوض معركة الكرامة والعزة لدحر المليشيا الإرهابية. كما أثنى على جهود الإعلام في كشف ممارسات المليشيا وأعوانها، مما أسهم بشكل كبير في توعية الرأي العام المحلي والدولي بحقيقة الأوضاع في السودان.

من جانبه، أوضح الأستاذ محمد محمد خير، في تصريح صحفي، أنه هنأ عضو مجلس السيادة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في عدد من جبهات القتال، وخاصة استرداد مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة. وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذه الانتصارات، التي جاءت بفضل تضحيات القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين.

وأضاف أن اللقاء تناول جهود الحكومة في إعادة المواطنين إلى مناطقهم الأصلية، مع توفير مقومات الحياة الكريمة للعائدين. كما شدد على أهمية تكاتف الجهود ووضع الخطط والدراسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. وأكد في ختام تصريحه أنه سيواصل دعمه للقوات المسلحة حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن من سيطرة المليشيا الإرهابية.

سونا