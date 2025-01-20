عقار يشيد بدور مؤسسة الطوارئ الإيطالية في تقديم الخدمات الطبية بالبلاد

أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار إير، بالدور البارز الذي تقوم به مؤسسة الطوارئ الإيطالية في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لمرضى القلب والأوعية الدموية في الخرطوم، بورتسودان، ونيالا، رغم التحديات الراهنة.

وخلال لقائه الأحد في مكتبه ببورتسودان مع وفد المؤسسة برئاسة السيدة روزيلا ميشو، أكد عقار حرص الحكومة على تسهيل تقديم الخدمات الصحية وتأمين الطواقم الطبية والصحية، بما يضمن استمرارية عملهم. كما شدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الحكومة والمؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للمحتاجين.

وأشار إلى التزام الدولة بتوفير بيئة مناسبة لدعم جهود الفرق الإغاثية والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات الدخول للعاملين في المجال الإنساني.

من جانبها، أوضحت السيدة روزيلا ميشو أن الوفد استعرض خلال اللقاء الأنشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة الإيطالية منذ عام 2004، والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الخدمات الصحية واستمراريتها في مستشفيات السلام في سوبا، كسلا، القضارف، ومواصلة العمل في نيالا.

وأضافت أن المؤسسة تمكنت من الاستمرار في تقديم الجراحات المنقذة للحياة بفضل تعاون الجانب السوداني ودعمه لتوفير المساعدات الطبية والصحية لمستشفياتها، على الرغم من التحديات التي تواجه تنفيذ برامجها.

سونا