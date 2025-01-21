سياسية
سايرين: بحثت مع عضو “السيادي” الإجراءات المتعلقة بإعادة صياغة الخطة الوطنية لحماية المدنيين
عقب لقائه عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، قال وزير الداخلية خليل باشا سايرين إنني بحثت مع عضو “السيادي” الإجراءات المتعلقة بإعادة صياغة الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتواصل مع مؤسسات الأمم المتحدة وتزويدها بالتقارير المطلوبة بشأن التطورات التي تحدث في هذا المجال.
– يهدف هذا التحرك إلى تفعيل “الآلية الوطنية” واستيعاب المستجدات التي حدثت مؤخراً، وإضافة كل الجهات المعنية بإعداد التقارير المطلوبة حيال حماية المدنيين في ظل ظروف الحرب الحالية.
الشرق للأخبار – السودان