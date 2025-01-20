كأس العالم للدرونز 2025 الأسبوع المقبل برعاية “موسم الرياض”

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن رعاية موسم الرياض لكأس العالم لسباق الدرونز 2025، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري. يأتي الحدث بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

تُقام البطولة في منطقة “بوليفارد سيتي”، بمشاركة نخبة من الطيارين يمثلون أكثر من 50 دولة. وسيتنافس المشاركون في سباقات مثيرة تصل سرعتها إلى 350 كيلومترًا في الساعة، بهدف الفوز بجوائز تفوق قيمتها مليون ريال.

تعد هذه البطولة النسخة الافتتاحية لكأس العالم لسباق الدرونز، حيث تتألف من سلسلة جولات تُقام في الدول الرائدة في هذا المجال. ويُمنح الفائزون ألقابًا بناءً على أفضل ثلاث نتائج خلال الموسم. وتستضيف المملكة هذه البطولة لأول مرة، بعد أن اختتمت النسخة السابقة في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي، وستقام جولات البطولة هذا العام في عدة دول، من بينها كوريا الجنوبية، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، والسويد.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم لسباق الدرونز انطلقت لأول مرة في عام 2016، ونجحت منذ ذلك الحين في جذب جماهير عالمية بفضل جولات مثيرة تمزج بين التقنيات الناشئة وروح المنافسة الرياضية.

تعكس استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي التزامها بريادة الرياضات الإلكترونية ودعمها للابتكار التقني. كما توفر البطولة فرصة مميزة للمتسابقين السعوديين للتألق وإبراز مهاراتهم أمام نظرائهم من مختلف دول العالم.

ويقدم “موسم الرياض” مجموعة كبيرة من الفعاليات والخيارات الترفيهية التي تتناسب مع شرائح المجتمع في مختلف الاهتمامات.

جريدة المدينة