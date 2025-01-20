ثلاث وجبات والنَّوم المبكِّر والتفاؤل.. سر الـ124 عامًا في عمر «تشيو تشايشي» – صورة

احتفلت المُعمِّرة الصينيَّة “تشيو تشايشي” في يناير الجاري بعيد ميلادها الـ124. وكشفت أنَّ سرَّ طول عمرها يعود إلى النوم المبكِّر، وتناول ثلاث وجبات يوميًّا، والتفاؤل.

وُلدت “تشيو تشايشي” عام 1901 خلال عهد أسرة تشينغ (1644-1911)، وهي تعيش حاليًا مع حفيدتها في منزل ريفي مكوَّن من ثلاثة طوابق بمدينة “نانتشونغ” في مقاطعة “سيتشوان” جنوب غرب الصين. وبلغت عامها الـ124 في الأول من يناير 2025.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة *South China Morning Post*، فإن تاريخ ميلادها مسجَّل رسميًّا في أحد المكاتب المدنية الصينية، لكن عمرها لم يُؤكَّد رسميًّا من قِبل منظمات دولية خارج الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ “تشيو تشايشي” تتبع نمط حياة بسيطًا وصحيًّا؛ حيث تتناول ثلاث وجبات يوميًّا، تمشي بعد تناول الطعام، وتخلد للنوم في الثامنة مساءً. كما أنها ما زالت تقوم ببعض المهام اليومية، مثل تمشيط شعرها، وإشعال النار، وإطعام الإوز، وصعود السلالم بكل سهولة.

والطبق المفضَّل لديها هو عصيدة اليقطين، والشمَّام الشتوي، والذرة المطحونة.

جريدة المدينة