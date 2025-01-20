هل يجوز للمرأة السفر للعمرة في العدة؟

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من السيدة هانم من الإسماعيلية، التي استفسرت عن إمكانية سفرها لأداء العمرة خلال فترة العدة بعد وفاة زوجها. وأوضح أنه لا يجوز للمرأة السفر لأداء العمرة أثناء فترة العدة، لأن هذه الفترة هي فترة شرعية يجب على المرأة الالتزام بها بعد وفاة زوجها.

وأضاف أمين الفتوى في لقاء مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالعدة يجب الالتزام بها دون تهاون، حتى وإن كان السبب رغبة الابن في طمأنتها أو السفر معها. وأكد أنه توجد وسائل أخرى للتواصل والاطمئنان دون تجاوز الأحكام الشرعية.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة العدة، يمكن للسيدة السفر لأداء العمرة دون مانع شرعي. وأكد في ختام حديثه أن احترام الأحكام الشرعية والالتزام بها أمر واجب، مع إمكانية البحث عن سبل أخرى للراحة النفسية والتواصل دون مخالفة هذه الأحكام.

بوابة الأهرام