طوفان مانشستر سيتي يجتاح إبسويتش بسداسية

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات باكتساح إبسويتش تاون في عقر داره بنتيجة (6-0)، الأحد، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.سداسية السيتي جاءت عن طريق فيل فودين “ثنائية”، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند وجيمس مكاتي، وذلك في الدقائق 27، 30، 42، 49، 57 و69.

بهذا الانتصار، قفز السيتزنز للمركز الرابع مؤقتا برصيد 38 نقطة، فيما توقف إبسويتش عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.وكان مانشستر سيتي قد تعادل في الجولة الماضية خارج دياره أمام برينتفورد (2-2).

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