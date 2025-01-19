رياضية

طوفان مانشستر سيتي يجتاح إبسويتش بسداسية

2025/01/19
معلومات عن نادي مانشستر سيتي

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات باكتساح إبسويتش تاون في عقر داره بنتيجة (6-0)، الأحد، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.سداسية السيتي جاءت عن طريق فيل فودين “ثنائية”، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند وجيمس مكاتي، وذلك في الدقائق 27، 30، 42، 49، 57 و69.

بهذا الانتصار، قفز السيتزنز للمركز الرابع مؤقتا برصيد 38 نقطة، فيما توقف إبسويتش عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.وكان مانشستر سيتي قد تعادل في الجولة الماضية خارج دياره أمام برينتفورد (2-2).

كووورة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/19