وزير الخارجية يلتقي باللجنة الأولمبية السودانية

التقى وزير الخارجية السفير الدكتور علي يوسف باللجنة الأولمبية السودانية، برئاسة المهندس أحمد أبوالقاسم هاشم رئيس اللجنة الأولمبية السودانية والأمين العام للجان الأولمبية الأفريقية، والبروفيسور محمود السر محمد طه سكرتير عام اللجنة الأولمبية، والأستاذ المعز عباس عضو المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد السوداني لألعاب القوى، والأستاذ الزين الدخيري نائب رئيس لجنة الانتخابات باللجنة الأولمبية والأمين العام للاتحاد السوداني للكرة الطائرة، والسيد عادل عبد الرازق المدير المالي للجنة.

وقدّم الوفد تهانيه للسيد الوزير على الانتصارات المتتالية التي حققتها قوات الشعب المسلحة والقوات المساندة الأخرى، وكذلك على نيله ثقة القيادة بتكليفه بمنصبه الرفيع، الذي يُعد تكريما للرياضيين نظرًا لأنه شخصية رياضية ورئيس اتحاد الخرطوم لكرة السلة.

وتلقى الوزير تقريرًا شاملاً عن الأنشطة الرياضية الحالية، خصوصًا المشاركات الخارجية التي ضمنت عدم غياب السودان عن الساحة الرياضية الدولية. كما تناول اللقاء دور الرياضة المهم في إعادة الإعمار بعد التدمير الذي طال مقار اللجنة والاتحادات وحرق الأصول والممتلكات.

وأشاد الوزير بالإنجازات الرياضية والحضور المشرف للرياضيين السودانيين على الصعيد الدولي، معتبرًا ذلك جزءًا من الدبلوماسية الشعبية التي تكمل الدبلوماسية الرسمية. وأعرب عن وعده بتفعيل دور الدبلوماسية السودانية لدعم الحركة الرياضية، مؤكدًا أن الرياضة حركة ديمقراطية أهلية تساهم في تقارب الشعوب وتعزيز المحبة والتفاهم.