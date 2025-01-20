وزير الصحة الاتحادي يلتقي الناظر ترك

رحب وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، بكل أعيان المجتمع بشرق السودان، مؤكداً أن السودان بما يتمتع به من إمكانيات وبتكاتف الجميع يمكن أن نصنع واقعاً أفضل في قطاع الصحة.

جاء ذلك خلال لقائه عصر الأحد بمكتبه في الحجر الصحي ببورتسودان، الناظر محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ورئيس الجبهة الوطنية السودانية وناظر عموم قبائل الهدندوة، والوفد المرافق له، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأوضح الوزير أن اللقاء تناول الوضع الصحي الراهن وكيفية تطوير الخدمات الصحية عبر عمل مشترك مع الصحة بالبحر الأحمر وحكومة الولايات والتأمين الصحي، بالإضافة إلى محور مستشفيات إعمار الشرق والإمداد الدوائي وتوفير النواقص من الأجهزة والمعدات للمراكز الصحية.

والتزم الوزير بالعمل على استقرار تقديم الخدمات الصحية بكل ولايات السودان، والعمل على توفير الإمداد الدوائي.