سياسية

استهداف محطة كهرباء دنقلا التحويلية بمسيرات في الساعات الأولي من فجر اليوم

2025/01/20
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استهدفت المليشيا المتمردة في الساعات الأولي من فجر اليوم محطة كهرباء دنقلا التحويلية بعدد عشر مسيرات وقد ردت الدفاعات الجوية واسقطت عددا منها وتسببت في إلحاق أضرار باحدي المحولات.

وقد هرع الأستاذ عابدين عوض الله والي الولاية الشمالية فور وقوع الاعتداء الغاشم إلى محطة الكهرباء برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية وسلطات الكهرباء، هذا وقد تسبب الاعتداء في الإطفاء الكامل لشبكة الكهرباء.

من ناحية أخرى تعقد لجنة أمن الولاية الشمالية اجتماعا بعد قليل للوقوف على الاحترازات التي اتخذت لتخفيف الآثار السالبة وتأمين التيار الكهربائي للمشاريع الزراعية وتوفير مياه الشرب.

سونا

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