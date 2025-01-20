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تسريب خطير للقائد الميداني للدعم السريع “ياجوج وماجوج” يعترف من خلاله بانتهاكات المليشيا وكره المواطنون لهم ويطلب من صديقه مساعدته على الاغتراب للسعودية (شوف لي تأشيرة)

2025/01/20
ياجوج 1

قامت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بتسريب تفاصيل مكالمة جمعت بين القائد الميداني للدعم السريع المعروف “ياجوج وماجوج” بأحد أصدقائه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المكالمة المسربة كشفت عن اعترافات وصفها المتابعون بالخطيرة, أطلقها “ياجوج وماجوج”.

حيث أكد أنه ذهب لأكثر من 12 مسجد بولاية الجزيرة لأداء صلاة الجمعة, ولم يجد فيها أحد وهو ما فسره له صديقه بكره المواطنون لهم.

https://www.facebook.com/reel/1564959684389419

صديقه نصحه بترك المليشيا, التي يقاتل ضمن صفوفها رغم ارتكابها للجرائم في حق المدنيين, ليرد عليه (والله ما مني.. فمن عفا وأصلح فأجره على الله).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ذهب القائد الميداني للدعم السريع, لأبعد من ذلك بطلبه من صديقه مساعدته على الاغتراب بالسعودية قائلاً: (شوف لي تأشيرة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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