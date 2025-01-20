شاهد بالفيديو.. في مفاجأة كبيرة “شارون” يهاجم حميدتي: (جبناها ليك على طبق من ذهب بعد ما الطيران كان بضربك تحت الشجر والما بشيل بندقية ويقاتل مع القوات المسلحة ما راجل)

شهدت الساعات الماضية مفاجأة كبيرة وغير متوقعة على السوشيال ميديا السودانية, فجرها القائد الميداني للدعم السريع, المغضوب عليه “شارون”.

وكان “شارون”, قد نال لقب أسوأ رجل في الدعم السريع, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يشد شيخ كبير من لحيته, أثناء اقتحامهم ولاية الجزيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “شارون”, في مقطع فيديو هاجم فيه قائد قوات الدعم السريع “حميدتي”, حسبما زعم ناشرو المقطع.

وقال في حديثه الذي وجهه لحميدتي: (ناسك ديل ما عندهم حاجة غير الميديا, وانت في كل مرة تطلع تقول بحاسب, تحاسب شنو؟).

وواصل بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: ((جبناها ليك على طبق من ذهب بعد ما الطيران كان بضربك من شجرة لشجرة).

وختم “شارون” حديثه الذي أثار ضجة اسفيرية واسعة: (الما بشيل بندقية ويقاتل مع القوات المسلحة ما راجل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين