شاهد الفيديو الذي نال اعجاب المتابعين.. تعقيم كامل لشوارع مدينة ود مدني بـــ(الديتول) تمهيداً لعودة الأهالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال اعجاب المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت وزارة الصحة بعملية تعقيم كامل لشوارع مدينة ود مدني, التي قام الجيش بتحريرها الأسبوع الماضي.

حيث ظهر عدد من الغمال وهم يقومون بعملية تعقيم لأحد الشوارع الرئيسية بود مدني, بالديتول عبر سيارات كبيرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن عملية النظافة التي تمت بإشراف القوات النظامية بمدني, تأتي تمهيداً لعودة المواطنين وأهالي ود مدني, لمنازلهم التي نزحوا عنها عقب اقتحام قوات الدعم السريع للمدينة الكبيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين