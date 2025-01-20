شاهد بالفيديو.. رفض التصوير وأمر بأغلاق الكاميرا.. عبد الرحيم دقلو يظهر بحالة يرثى لها وسط أفراد الدعم السريع وأحد الجنود يخاطبه بعدم احترام (عبد الرحيم كيف)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, خلال اليومين الماضيين بمقطع فيديو لقائد ثاني قوات الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عبد الرحيم دقلو, شقيق “حميدتي”, وقائد ثاني قوات الدعم السريع, وهو في حالة يرثى لها.

https://www.facebook.com/reel/1604665073476749

ووفقاً لمقطع الفيديو الذي قام بتصويره أحد جنود الدعم السريع, عبر كاميرا هاتفه وتم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي, فقد ظهر شقيق “حميدتي” وهو يتوسط جنوده بأحد المناطق بدارفور.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد منع عبد الرحيم دقلو, الجندي من تصويره وطالبه بإغلاق الكاميرا, وذلك قبل أن يخاطبه الجنود بعدم احترام قبل تصويره (عبد الرحيم كيف).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين