سياسية
الشرطة.. المدير العام يهنئ بنجاح إمتحانات الشهادة السودانية ويشيد بدور قوات الشرطة في تأمينها
أشاد الفريق أول شرطة (حقوقي) / خالد حسان محي الدين بالدور الفاعل لقوات الشرطة في تأمين إمتحانات الشهادة السودانية بتنسيق عالى المستوى مع بقية القوات النظامية منوهاً إلى دقة الظرف الراهن الذي تمر به البلاد والتحديات الناتجة عنه الأمر الذي يستدعي إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتفقد المستمر للقوات وتنويرها بواجباتها موجهاً في الوقت نفسه ببذل المزيد من الجهود في إنزال الخطط الرامية لتحقيق الأمن والإستقرار على أرض الواقع وبث الرسائل الإعلامية المطمئنة للمواطنين لمواجهة آلة الحرب النفسية للمليشيا المتمردة وأعوانها وشدد سيادته على وضع أسر الشهداء والأسرى والمفقودين في أولى الأولويات بالتفقد المستمر وتلمس احتياجاتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم وفاءً وعرفاناً للدماء الزكية التي سُكبت فداءً للوطن وسيادته وكرامة شعبه.
جاء ذلك لدى ترأس سيادته لإجتماع هيئة قيادة قوات الشرطة بحضور الفريق شرطة / محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام – المفتش العام ورؤساء الهيئات وبقية أعضاء هيئة القيادة حيث وقفت هيئة القيادة على تطورات الأوضاع الأمنية وتفاصيل الخارطة الجنائية بالبلاد كما ناقشت ترتيبات هيئة التوجيه والخدمات للبرامج الموسمية
وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* بأن إجتماع هيئة القيادة خرج بعدة قرارات تصب في إتجاه تطوير بيئة العمل وتوفير المعينات ورفع مقدرة وكفاءة القوات على أداء المهام الموكلة لها وتحسين الخدمات الإجتماعية المقدمة لمنسوبي قوات الشرطة بالخدمة والمعاش.
المكتب الصحفي للشرطة