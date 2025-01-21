والى القضارف يصدر قرارا يقضي بتكوين لجنة للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية

أصدر والي ولاية القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد، قرارًا ولائيًا بتشكيل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية. تم تعيين اللواء الركن (م) طارق أحمد عكام رئيسًا للجنة، واللواء الركن (م) عمر محمد محمد مصطفى نائبًا للرئيس، والعميد شرطة (م) عثمان آدم الدومة، والسيد إبراهيم محمد إبراهيم مقررًا، بالإضافة إلى رؤساء لعدد من اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة.

تتمثل مهام اللجنة واختصاصاتها في تنسيق جهود الاستنفار والمقاومة الشعبية بين الولاية والمركز وقيادة القوات المسلحة، إضافة إلى تعبئة وتنظيم طاقات وموارد المجتمع في حالات السلم والحرب لتحقيق أهداف الاستنفار. كما تشمل المهام ترشيد الموارد المالية والعينية وتوجيهها بشكل يضمن نجاح الاستنفار، إلى جانب رعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استفادتهم المثلى في المجهود الحربي.

وتسعى اللجنة كذلك إلى تعزيز الشعور الوطني وغرس روح المقاومة الشعبية بين المستنفرين، إلى جانب أداء مهام أخرى تدعم جهود الاستنفار في الولاية.

سونا