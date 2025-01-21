محلية الدبة تستقبل قائد الفرقة 19مشاة مروي

استقبلت محلية الدبة اليوم اللواء طارق أحمد سعود قائد الفرقة 19 مشاة مروي بمقر قيادة اللواء 73 مشاة الدبة وكان في إستقباله اللواء ركن عادل عبد الله محمد الحسن قائد قطاع الدبة وعدد من القيادات العسكرية والإجتماعية والمقاومة الشعبية والكتائب المساندة .

وحيا اللواء الركن طارق أحمد سعود وقفة الأبطال والشجاعة والجاهزية معلناً أن الولاية الشمالية وعموم السودان لا يؤتى من محلية الدبة .

من جانبه ثمن اللواء الركن عادل عبد الله محمد الحسن قائد قطاع الدبة إنجازات اللواء سعود وجولاته في كل ساحات القتال والمعارك ، موضحاً جهود اللجنة الأمنية والمقاومة الشعبية وحلف الكرامة وكافة الكتائب الإستراتيجية والغرفة التجارية لتنظيمهم البرنامج .

حيث أكد دكتور/أسامة سليمان نائب رئيس هيئة علماء السودان أن رفع التمام ليس للقيادة فحسب بل لرب العالمين ورسوله الكريم ، مؤكدا” ثبات أبناء الإسلام السند والحصن لمقاتلة أعداء الإسلام ، وأن الله اصطفى رجال يحبون الموت كما يحب بعض الخونة الحياة مختتما حديثه بأن لا عزة وكرامة للسودان في العالم إلا بقوة وعزة القوات المسلحة .