البرهان يقف على أوضاع المواطنين بأمدرمان ويشيد بدعمهم للقوات المسلحة

اطّلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على أوضاع المواطنين في مدينة أم درمان، في ظل انقطاع خدمات الكهرباء والمياه الناتج عن استهداف مليشيا آل دقلو الإرهابية لمحولات الكهرباء في سد مروي ومرافق البنية التحتية.

وقد توافد مواطنو أم درمان لاستقبال الفريق أول ركن البرهان، معبرين عن رفضهم للعقوبات الأمريكية المفروضة عليه، معتبرين أن استهدافه يمثل استهدافًا للسودان ورمز سيادته. وأكدوا دعمهم الكامل للقوات المسلحة حتى القضاء على التمرد.

من جانبه، طمأن رئيس مجلس السيادة المواطنين بقرب انتهاء الأزمة، مشددًا على أن انتصارات القوات المسلحة ستستمر حتى يتم تحرير كل شبر من الأراضي التي تعرضت لاعتداء هذه المليشيا الإرهابية.

سونا