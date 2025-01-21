الجزيرة : 15% نسبة تلف مؤسسات صندوق رعاية الطلاب

صرح الأستاذ ميرغني علي عبد الرحمن، أمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة، خلال زيارته صباح اليوم لرئاسة الصندوق بمدينة ود مدني، ومجمعي الجزيرة وحنتوب، وداخليات الصندوق بمجمع الإعدادية وحي الدرجة، بأن نسبة الأضرار التي لحقت بمؤسسات الصندوق في ولاية الجزيرة لا تتجاوز 15%.

وقدم أمين الصندوق التهاني لوالي الجزيرة وأعضاء حكومته بمناسبة تحرير مدينة ود مدني، كما نقل تهاني الأمين العام للصندوق الاتحادي لوالي الجزيرة. وأوضح أن هناك ترتيبات جارية لتشكيل لجان متخصصة لحصر الخسائر التي لحقت بالمكاتب الإدارية والداخليات.

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