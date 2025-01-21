امين حكومة الجزيرة : تحرير مدني تسابق له العسكريون والمدنيون

أكد الأستاذ مرتضى أحمد البيلي، أمين عام حكومة ولاية الجزيرة، أن المشاركة في تحرير مدينة ود مدني كانت عملاً وطنيًا جسّد تلاحم العسكريين والمدنيين، حيث عمت مظاهر الفرح أرجاء البلاد ووصلت أصداؤها إلى أماكن وجود الجاليات السودانية حول العالم.

وفي تصريحات صحفية الاثنين، أوضح البيلي أن خطة إعادة الإعمار تشمل جميع المحاور الخدمية، وتحظى باهتمام كبير من قيادة الدولة العليا وحكومة الولاية والمواطنين. وبيّن أن الأولوية ستُمنح لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة، إضافة إلى إحياء النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتسريع عودة سكان الولاية إلى ديارهم.

كما تحدث عن الجهود الجارية لإزالة مخلفات الحرب، والتعامل مع الأجسام الغريبة، ودفن الجثث، والقضاء على الكلاب الضالة، وتعقيم المناطق المتضررة. وأعلن أن مستشفى الكلى بمدني يعمل بكامل طاقته، فيما يعمل مستشفى الجراحة ومستشفى التوليد بطاقة تتجاوز 50%، مع الاستمرار في استكمال النواقص في جميع المرافق العلاجية.

وأشار إلى أن مستشفى الأطفال يحتاج إلى جهود إضافية، بينما يتطلب مركز القلب دعمًا محدودًا لإكمال جاهزيته. ودعا البيلي جميع مواطني الولاية إلى المشاركة في جهود إعادة الإعمار، وتعزيز النسيج الاجتماعي، ومحاربة خطاب الكراهية. وأشاد بدور المغتربين في دعم الأسر والتخفيف من الأزمات، معربًا عن أمله في استمرار مساهماتهم في جهود الإعمار عبر الصناديق، والأطر التنظيمية، وحتى الأفكار والرؤى البناءة.