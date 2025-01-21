وزير الداخلية المكلف يلتقي اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويدعو للحد من الهجرة غير الشرعية

أكد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين، وزير الداخلية المكلف، على أهمية تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة الرسمية للحد من الهجرة غير الشرعية لما تحمله من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة. وأشار إلى أن السودان يتعرض لاستهداف من عدة جهات، مما يستدعي تنسيقًا شاملاً بين الأجهزة الأمنية والعدلية المعنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تُعد من الجرائم العابرة للحدود والمستحدثة.

جاء ذلك خلال لقائه الاثنين في مكتبه بأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث دعا إلى اعتماد وسائل وتقنيات حديثة ومتطورة للكشف عن عمليات تهريب والاتجار بالبشر، مثل استخدام الطائرات، بالإضافة إلى تعزيز الهجرة الشرعية من خلال توفير فرص عمل للشباب عبر إنشاء مشروعات تسهم في تحسين أوضاعهم. وأكد أن طبيعة الحدود السودانية تسهل عمليات الهجرة غير الشرعية، مما يتطلب جهداً أكبر لمعالجتها.

وأشار الوزير إلى الجهود المستمرة التي يبذلها السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الشراكات مع عدد من الجهات ذات الصلة لتعزيز التنسيق والتعاون في هذا المجال.

سونا