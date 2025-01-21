أسلوب متدنٍّ.. أحمد موسى يوجه رسالة لوكيلة مدرسة التجمع بعد منشورها الأخير

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما نشرته السيدة نيرمين محمد، وكيلة مدرسة التجمع الخامس، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حول واقعة مشاجرة الطالبتين “كارما” و”راوية” بالمدرسة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن منشور وكيلة المدرسة يدين واقعة الاعتداء على الطالبة “كارما”، كما أن هذا المنشور يحمل تحريضا وتهديدا لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

واستنكر الإعلامي أحمد موسى، ما كتبته وكيلة المدرسة في البوست الخاص بها، قائلاً: «إزاي توجهي كلام بالشكل ده لوزير في الحكومة !.. الكلام ده عيب، واللي حصل ده أسلوب متدني وعليه 100 علامة استفهام».

وتابع أحمد موسى: «ممكن أي حد ياخد الكلام ده ويطلع بيه على النيابة العامة ويقدم ضد وكيلة المدرسة بلاغ، ولكن ما أعتقدش إن الوزير هيعمل كده».

واختتم: وكيلة المدرسة طلعت من شوية قالت إن الحساب ده مش حسابها، وإن الحساب دلوقتي اتقفل، وإنها هتاخد الإجراءات القانونية ضد اللي سرق حسابها وكتب الكلام ده، لكن إحنا عندنا دلوقتي تكنولوجيا متطورة وأجهزة حديثة قادرة على تحديد مدى سرقة الحساب من عدمه.

صدى البلد