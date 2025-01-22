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الفاشر .. معركة السودان

2025/01/22
الفاشر
جامعة الفاشر

*بعد خسارتها سنجة ومدني تحاول مليشيا الدعم السريع التعويض بإسقاط الفاشر وذلك لأسباب منها* :-

*الفاشر ظلت رمز الصمود الأكبر في معركة الكرامة وإسقاطها يعني كسر الرمز*
*الإنتقام من الفاشر التى كانت محطة السفر السريع لقيادات المليشيا للسماء ذات البروج*
*الفاشر-جغرافيا وتاريخ-وطن غالب الحواضن الإجتماعية لمنسوبي قوة الحركات*
*إسقاط الفاشر يعنى عمليا إكمال سيطرة المليشيا على دارفور ومن ثم الإنطلاق لإحتلال باقي السودان*

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*للأسباب أعلاه وغيرها سترمي المليشيا بكل ثقلها وما تبقى لها من قوة وتستعين بكل حلفائها في الداخل والخارج لإسقاط الفاشر وعلينا في المقابل -بني السودان -ان نعد العدة للمعركة الأخيرة والطويلة إن دعا الأمر للدفاع عن الفاشر اولا القضاء على مليشيا الجنجويد نهائيا*
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*الفاشر ليست معركة الفرقة السادسة فقط ولا معركة القوة المشتركة وحدها ولا معركة أهل الفاشر دون غيرهم وانما الفاشر معركتنا جميعا -كل الجيش كل المقاتلين كل السودانيين ـ*
*الفاشر هي المعركة التي نحتفل بعدها بنهاية الجنجويد وندفن المليشيا في رمال صحراء وادى هور*

*يجب أن نتعامل مع معركة الفاشر بهذا العمق وهذا البعد وهذا الطول وهذا العرض!!*
*كل الإستنفار للفاشر -كل الإمداد -كل الزاد للفاشر -كل القتال مع الفاشر*

*بكرى المدنى*
بكري المدني

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2025/01/22