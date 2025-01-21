“غوغل” للمستخدمين: توقفوا عن هذه الممارسات لمنع سرقة أموالكم

في عصرنا الرقمي، أصبحت حياتنا متشابكة بشكل متزايد مع العالم عبر الانترنت من خلال رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. ومع ذلك، فإن هذا الاتصال يعرّضنا أيضًا لمخاطر الأمن السبرايني المحتملة، مثل عمليات الاحتيال والبرامج الضارة.

وللمساعدة في حماية حياتك الرقمية، سلّطت “غوغل” الضوء على 6 أخطاء حرجة يجب تجنبها عند استخدام الإنترنت والهواتف الذكية.

تجنب تكرار كلمات المرور

نصحت “غوغل” المستخدمين بتجنب استخدام نفس كلمة المرور عبر الحسابات. وقد يكون إعادة استخدام كلمات المرور أمرًا خطيرًا، حيث يمكن أن يؤدي خرق البيانات إلى وصول المهاجمين إلى جميع حساباتك أو على الأقل الحسابات التي تستخدم نفس كلمة المرور. ونصحت “غوغل” باستخدام كلمات مرور فريدة لكل حساب من خلال مدير كلمات المرور.

تجاهل تحديثات البرامج

يَحدث خرق الأمان بسبب بعض العناصر المخترقة في الأجهزة أو البرامج أو التطبيقات. ولتجنب ذلك، يقوم المطوّرون ومصنّعو المعدات الأصلية بطرح تصحيحات أمان من وقت لآخر، تحتوي على تصحيحات أمان حيوية، تعمل على إصلاح الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها.

ويؤدي تجاهل هذه التذكيرات إلى تعريض أجهزتك وبياناتك للخطر. وتحث “غوغل” المستخدمين على إعطاء الأولوية لتحديثات البرامج في الوقت المناسب للحفاظ على الحماية المثلى.

عدم تعيين شاشة قفل آمنة

يحمي قفل الشاشة البسيط بيانات جهازك من أعين المتطفلين. وتحذر “غوغل” من استخدام أرقام التعريف الشخصية التي يمكن تخمينها بسهولة مثل 1234، وتوصي بكلمات مرور قوية، أو مقاييس حيوية مثل مسح بصمات الأصابع.

النقر فوق الروابط المشبوهة

الروابط الخبيثة المتخفية على أنها شرعية هي ناقل شائع للبرامج الضارة. وفي حين أن الحذر أمر حكيم، تقترح “غوغل” أيضًا تمكين ميزة التصفح الآمن المعزز للكشف بشكل نشط عن مواقع التصيّد المعروفة والتحذير منها في الوقت الفعلي.

عدم تمكين المصادقة الثنائية

لا ضرر من إضافة طبقة إضافية من الأمان للحسابات والتطبيقات والخدمات. ويمكن أن يمنع هذا العديد من أنواع الهجمات التي غالبًا ما يتجاهلها المستخدمون. وتقترح “غوغل” على المستخدمين تمكين ميزة الأمان المهمة هذه لمنع الوصول غير المصرح به إلى الحسابات.

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