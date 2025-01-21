لجنة عليا لحصر الأضرار الناجمة عن انتهاكات المليشيا المتمردة بمشروع الجزيرة

أصدر المهندس إبراهيم مصطفى علي محافظ مشروع الجزيرة قرارا بتشكيل لجنه عليا برئاسته وعضوية مدراء الادارات الزراعية والماليه والهندسية والتخطيط والبحوث والمراجعه الداخليه ورئيس الإدارة القانونيه ووحدة الأمن الاقتصادي ومدير إدارة الشؤون الاداريه مقررا.

وقد حصر القرار مهام اللجنه في تقدير التلف ورصد الأضرار التي تعرضت لها منشئات الإدارة والاثاثات وتحديد الاحتياجات العاجلة لبدء العمل فورا بعد السماح من قبل اللجنة الامنية بالولاية للمواطنين بدخول مدينة ودمدني وبركات.

وأشار القرار إلى تكوين لجان فرعية من الادارات والمصالح التابعه لها حتى تضطلع بدورها في ترتيب دولاب العمل وفقا للامكانيات المتاحة بما يسهم في دفع الأداء.

سونا