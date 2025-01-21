شاهد بالفيديو.. مضيفات حسناوات يفاجئن الفنانة ندى القلعة باستقبال خرافي لحظة ركوبها الطائرة متوجهة إلى السودان

أعدت شركة طيران سودانية, مفاجأة سارة للفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, وذلك لحظة صعودها الطائرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, كانت قد سافرت إلى السودان, قادمة من الإمارات, عبر طيران “تاركو”.

وتفاجأت المطربة الشهيرة, باستقبال تاريخي من مضيفات “تاركو”, الحسناوات واللاتي احتفلن بها وقدمن لها الورود.

كما تم استقبالها بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, بتوجيه التحية لها وتشغيل عدد من أغنياتها التي تغنت من خلالها للوطن والجيش السوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين