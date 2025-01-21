شاهد بالفيديو.. لاعب الأهلي المصري يفضل مواجهة الهلال السوداني ويؤكد: (مواجهته أسهل من مقابلة الترجي والجيش)

كشف قلب دفاع فريق الأهلي المصري, السابق عن النادي الذي يتمنى مواجهته في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي المصري, قد صعد ثاني مجموعته بعد خسارته أمام فريق أورلاندو الجنوب أفريقي, بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة, وهو ما منح الفريق الجنوب أفريقي, صدارة المجموعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد لاعب الأهلي السابق عماد النحاس, أنه يفضل مواجهة الهلال السوداني, في الدور القادم.

ومن المتوقع أن يصطدم الأهلي, بواحد من أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأخرى, وهم الهلال السوداني, والترجي التونسي, والجيش الملكي المغربي.

وقال النحاس, في حديثه للكابتن شوبير, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن مواجهة الهلال, تعد أسهل من مواجهة الترجي, لأن مواجهة العملاق التونسي تعتبر نهائي مبكر, كما أنها أسهل أيضاً من مواجهة الجيش الملكي المغربي, الذي يقدم مستويات جيدة هذا العام.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين