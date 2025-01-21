كانت محتجزة من قبل قوات الدعم السريع بمدني.. 50 شاحنة محملة بــ(التمباك) تغادر كبري حنتوب متجهة إلى الشرق وعطبرة

نشر نشطاء بارزون على صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, خبر أثار سخرية الجمهور والمتابعين لهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر النشطاء وعلى رأسهم الصحفية المعروفة فاطمة الصادق, خبر يؤكد الإفراج عن شاحنات محملة بتبغ “التمباك”, الشهير في السودان.

وكتبت فاطمة الصادق على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (ملفوح ،،خاص بالعربجية،،خبر السواد).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (خمسون شاحنة تغادر كبري حنتوب متجهة إلى الشرق وعطبرة محمله بالتمباك كانت محتجزة من قبل الجنجويد في مدينة ود مدني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين