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شاهد بالفيديو.. (أقلهن مهراً أكثرهن بركة) إقامة زواج بإحدى الولايات السودانية بصداق قيمته 50 ألف جنيه فقط وسط اعجاب وإشادة المتابعين

2025/01/21
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زواج - رمزية

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بإعجاب كبير من المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من عقد قران سوداني, أقيم بإحدى الولايات.

ووفقاً لما أكد “المأذون”, فإن الصداق الذي اتفق عليه أهل العريس والعروس, كان 50 ألف جنيه فقط, لوح بها المأذون.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, موقف أهل العروس, بقبول الصداق القليل, بإشادة كبيرة مؤكدين في تعليقاتهم أن مثل هذه الزيجات هي التي تنجح, مستدلين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, الذي قال: (أقلهن مهراً أكثرهن بركة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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