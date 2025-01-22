مدير شرطة ولاية البحر الأحمر فى أعقاب تسلمه لمهامه يوجه بتكثيف العمل المنعى بتعزيز عمل الأطواف لمحاربة الجريمة وتحقيق الأمن والإستقرار

قام اللواء شرطة دفع الله طه أحمد دفع الله مدير شرطة ولاية البحر الاحمر بزيارة تفقدية لشرطة محلية بورتسودان بحضور السادة مدراء الدوائر والإدارات ومدراء أقسام المحلية وتلقى سيادته شرحا وافيا عن مجمل الأوضاع الجنائية والأمنية والإدارية بدائرة إختصاص المحلية قدمه العقيد شرطة حامد محمد مريدي مستعرضا جهود المحلية بأقسامها المختلفة فى تحقيق الأمن ونشر الطمأنينة فى نفوس المواطنين مضيفا أن شرطة المحلية تكتسب أهمية من واقع أنها تمثل حاضرة الولاية التى انتقلت إليها مقار ومؤوسسات الدولة بمختلف أجهزتها الأمر الذى ضاعف من مهامها ومسؤولياتها خاصة فى ظل الكثافة السكانية التى شهدتها مدينة بورتسودان بعد نزوح أعداد كبيرة من الوافدين المتأثرين بالحرب اليها.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) أن السيد مدير شرطة الولاية ثمن جهود شرطة المحلية بالإضطلاع بمهامها والقيام بواجباتها لتحقيق أمن المواطن ووجه سيادته بتكثيف الجهود ومضاعفتها فى محاربة الجريمة بسطا لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون كما دعا لتعزيز العمل المنعى من خلال تسيير الأطواف الأمنية المشتركة لمحاربة الجريمة والحد منها وتشديد عمليات الرصد والمراقبة لكافة الظواهر السالبة.

المكتب الصحفي للشرطة