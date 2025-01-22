سياسية

العدل والمساواة: قتصر دور المجتمع الدولي والاقليمي على التيسير والتسهيل وفق إرادة سودانية خالصة دون تدخل في الشأن السوداني

2025/01/22
42576473 1880838985333467 3898162431528009728 n
حركة العدل والمساواة
تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية على أهمية الحوار السوداني السوداني الذي يجلس فيه جميع السودانيين بلا استثناء، للتوافق حول استكمال الانتقال الديمقراطي، علي ان ينعقد الحوار داخل السودان ويقتصر دور المجتمع الدولي والاقليمي على التيسير والتسهيل وفق إرادة سودانية خالصة دون تدخل في الشأن السوداني.
د. محمد زكريا فرج الله
الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة
٢١ يناير ٢٠٢٥

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/22