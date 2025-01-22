العدل والمساواة: قتصر دور المجتمع الدولي والاقليمي على التيسير والتسهيل وفق إرادة سودانية خالصة دون تدخل في الشأن السوداني

تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية على أهمية الحوار السوداني السوداني الذي يجلس فيه جميع السودانيين بلا استثناء، للتوافق حول استكمال الانتقال الديمقراطي، علي ان ينعقد الحوار داخل السودان ويقتصر دور المجتمع الدولي والاقليمي على التيسير والتسهيل وفق إرادة سودانية خالصة دون تدخل في الشأن السوداني.