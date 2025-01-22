بادي ووالي الجزيرة يدشنان خدمات المياه بمحطة حي مايو بودمدني

من جهته أعلن الحاكم عن دعمه المادي لتحقيق إستمرارية التشغيل بالمحطة دعماً لإستقرار المواطنين بالحي، ووعد بإنتداب فنيين من الإقليم للمشاركة في دعم وترقية الخدمات المختلفة بمدينة ودمدني حاضرة ولاية الجزيرة .

هذا وقد وقف السيد حاكم إقليم النيل الأزرق برفقة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة والوفد المرافق لسيادتهما على حجم الدمار الذي لحق بالبنيات التحتية جراء الإعتداءات الآثمة لمليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة، حيث شملت الجولة عدداً من المواقع الخدمية والإقتصادية ومجمع إبراهيم الخواض لحوادث العظام والإصابات بمستشفى ودمدني التعليمي.

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