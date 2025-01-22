سياسية
بادي ووالي الجزيرة يدشنان خدمات المياه بمحطة حي مايو بودمدني
دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق برفقة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة الوفد المرافق لسيادتهما امس عودة خدمات المياه بمحطة مياه حي مايو طرف بمدينة ودمدني حاضرة ولاية الجزيرة.
وذلك في إطار برنامج زيارة وفد حكومة إقليم النيل الأزرق لولاية الجزيرة.
من جهته أعلن الحاكم عن دعمه المادي لتحقيق إستمرارية التشغيل بالمحطة دعماً لإستقرار المواطنين بالحي، ووعد بإنتداب فنيين من الإقليم للمشاركة في دعم وترقية الخدمات المختلفة بمدينة ودمدني حاضرة ولاية الجزيرة .
والي ولاية الجزيرة أشاد بمشاركة حكومة وشعب إقليم النيل الأزرق في ملحمة التحرير والتطهير والتعمير للولاية.
هذا وقد وقف السيد حاكم إقليم النيل الأزرق برفقة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة والوفد المرافق لسيادتهما على حجم الدمار الذي لحق بالبنيات التحتية جراء الإعتداءات الآثمة لمليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة، حيث شملت الجولة عدداً من المواقع الخدمية والإقتصادية ومجمع إبراهيم الخواض لحوادث العظام والإصابات بمستشفى ودمدني التعليمي.
سونا