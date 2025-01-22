مدير البنى التحتية بالشمالية يقف على صيانة محطة كهرباء دنقلا

قام مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، المهندس محمد سيد أحمد فقيري، اليوم بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال صيانة محطة كهرباء دنقلا التحويلية التي تضررت جراء هجوم بالطائرات المسيرة من قبل المليشيات الإرهابية المتمردة.

وفي تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أكد مدير عام الوزارة أن أعمال الصيانة تسير بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن المهندسين يبذلون قصارى جهدهم لإتمام الإصلاحات في أسرع وقت ممكن. كما أوضح أن هناك معالجات عاجلة لإعادة التيار الكهربائي جزئيًا، إلى حين استكمال الصيانة بشكل كامل.

وفي إطار دعمه للجهود المبذولة، قدم المهندس فقيري عددًا من الخراف وبعض المعينات الغذائية لدعم وجبات المهندسين العاملين على صيانة المحطة.

سونا